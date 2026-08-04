مقام‌های روسیه اعلام کردند که در پی حمله پهپادی اوکراین به منطقه مسکو 5 نفر جان باختند و 6 نفر دیگر زخمی شدند.

حمله پهپادی اوکراین به منطقه مسکو 5 کشته به جا گذاشت مقام‌های روسیه اعلام کردند که در پی حمله پهپادی اوکراین به منطقه مسکو 5 نفر جان باختند و 6 نفر دیگر زخمی شدند.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو

مقام‌های محلی روسیه اعلام کردند که در حمله پهپادی اوکراین به منطقه مسکو، 5 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند.

آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی بامداد امروز حمله پهپادی را دفع کردند، اما در منطقه صنعتی نووسلکی در نزدیکی شهرستان چخوف چندین آتش‌سوزی رخ داد.

به گفته وی، بزرگ‌ترین آتش‌سوزی در یک انبار مهار شده و یک پست برق و یک ساختمان اداری نیز آسیب دیده‌اند. همچنین قطعات یکی از پهپادها در روستای سولنیشکو به یک خانه و یک خودرو خسارت وارد کرده است.

وروبیوف افزود: نیروهای امدادی در محل حضور دارند و عملیات مقابله با پهپادها در مناطق ولوکولامسک، کلینسکی، چخوف و سربریانو-پرودسکی ادامه دارد.