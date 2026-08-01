در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به گروهی از فلسطینی‌ها در شهر غزه، یک نفر کشته و شمار دیگری زخمی شدند.

حمله پهپادی اسرائیل به غزه یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به گروهی از فلسطینی‌ها در شهر غزه، یک نفر کشته و شمار دیگری زخمی شدند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

به گزارش منابع محلی، در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به گروهی از فلسطینی‌ها در شهر غزه، یک نفر کشته و شمار دیگری زخمی شدند.

یک پهپاد اسرائیلی گروهی از فلسطینی‌ها را که در نزدیکی یک داروخانه در خیابان سوم محله شیخ رضوان در شمال‌غرب شهر غزه تجمع کرده بودند، هدف قرار داد.

در این حمله، یک فلسطینی جان باخت و چند نفر دیگر زخمی شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بسی که از 10 اکتبر 2025 در نوار غزه به اجرا درآمد، همچنان تقریبا هر روز به حملات خود ادامه می‌دهد. از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون، در حملات اسرائیل به غزه 1214 نفر کشته و 3 هزار و 977 نفر زخمی شده‌اند.