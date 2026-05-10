حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان؛ 2 نفر کشته شدند

10 مه 2026•بهروزرسانی: 10 مه 2026
بیروت/خبرگزاری آنادولو
هواپیماهای جنگی اسرائیل در ساعات صبح علیرغم آتشبس، مناطق شقرا و صفد البطیخ در استان صور در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، یک پهپاد اسرائیلی یک موتورسیکلت در حال حرکت را در جاده «قلعه–دیر قانون» هدف قرار داد که در نتیجه آن 2 شهروند سوری کشته شدند.
همچنین حملات دیگری در مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله بلندیهای نبطیه و اطراف صور گزارش شده است که در برخی موارد منجر به زخمی شدن غیرنظامیان شده است.
در ادامه گزارش آمده است که نیروهای دفاع مدنی لبنان با هماهنگی ارتش این کشور در حال انتقال پیکر قربانیان از مناطق هدف قرار گرفته هستند.