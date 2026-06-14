در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان، 1 نفر جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند.

حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان 1 کشته و 3 زخمی به جا گذاشت در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان، 1 نفر جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان، 1 نفر جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، از صبح امروز مناطق مختلفی در جنوب این کشور از جمله دیر قانون النهر، فورون، حداثا، حاریس، مجدل زون، منصوری، عباسیّه و قلیله هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.

همچنین واحدهای توپخانه‌ای اسرائیل مناطق صرفا، منصوری، مجدل زون، بیوت سید و قطریانی را گلوله‌باران کردند.

در منطقه زهرانی و در مسیر موسیلیح، یک حمله پهپادی به یک خودرو انجام شد که طی آن 1 نفر جان باخت.

در حمله دیگری در منطقه دیر قانون النهر نیز 3 تن زخمی شدند.