حمله پهپادی ارتش اسرائیل به آمبولانسی در جنوب لبنان

06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، ارتش اسرائیل در منطقه دیر کیفا از توابع شهر صور در جنوب لبنان، یک آمبولانس متعلق به موسسه بهداشت اسلامی را با پهپاد هدف قرار داد.
بر اساس این گزارش، در این حمله 3 نفر زخمی شده و مجروحان برای درمان به بیمارستانهای منطقه منتقل شدهاند.
همچنین در این خبر آمده است که جنگندههای اسرائیل در ساعات شب نیز مناطقی در جنوب لبنان از جمله قلاویه و برعشیت را بمباران کردهاند و در پی این حملات، مدرسه برج قلاویه دچار خسارت شدید شده است.
گفتنی است، ارتش اسرائیل از 2 مارس حملات هوایی گستردهای را به لبنان آغاز و در جریان آن چندین شهرک در جنوب این کشور را اشغال کرد.
دولت لبنان نیز اعلام کرد که در این مدت شمار آوارگان داخلی در کشور از یک میلیون نفر فراتر رفته است.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از 2 مارس تاکنون بیش از 2700 نفر در حملات اسرائیل جان خود را از دست دادهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در 24 آوریل اعلام کرد که آتشبس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل آغاز شده بود، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.
علیرغم آتشبس، ارتش اسرائیل همچنان حملات و تخریب خانهها در جنوب لبنان را ادامه میدهد و حزبالله نیز در واکنش به نقض آتشبس، حملاتی علیه نیروهای اسرائیلی انجام میدهد.