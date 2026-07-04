حمله هوایی روسیه به شهر سومی اوکراین؛ 4 کشته و 27 مجروح رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد در پی حمله هوایی ارتش روسیه با بمب‌های هدایت‌شونده به مرکز شهر سومی، حداقل 4 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند.