حمله هوایی روسیه به شهر سومی اوکراین؛ 4 کشته و 27 مجروح

Davit Kachkachishvili, Halil Silahşör
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
کییف/ خبرگزاری آنادولو
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در بیانیهای مکتوب در حساب شبکههای اجتماعی خود اعلام کرد که روسیه شب گذشته مرکز شهر سومی را با بمبهای هدایتشونده هدف قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه در این حمله زیرساختهای غیرنظامی هدف قرار گرفتهاند، افزود: بر اساس برآوردهای اولیه 4 نفر از جمله 1 کودک کشته و 27 نفر از جمله 6 کودک مجروح شدهاند.
زلنسکی همچنین خاطرنشان کرد که عملیات جستجو و نجات در منطقه همچنان ادامه دارد و احتمال میرود افرادی زیر آوار باقی مانده باشند.