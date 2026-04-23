حمله هوایی اسرائیل به غزه جان 5 فلسطینی را گرفت درپی حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه 5 فلسطینی از جمله 3 کودک جان باختند.

غزه/خبرگزاری آنادولو

در حملهٔ هوایی ارتس اسرائیل به شهر بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه با وجود برقرار بودن آتش‌بس، 5 فلسطینی از جمله 3 کودک جان باختند و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، ارتش اسرائیل منطقه‌ای را در شهر بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه که گروهی از فلسطینیان در آن تجمع کرده بودند، هدف قرار داد.

یک مقام مسئول در بیمارستان شفا در غرب شهر غزه به خبرنگار آنادولو گفت که در پی این حمله، پیکر پنج نفر از جمله سه کودک به بیمارستان منتقل شده و شمار زیادی از مجروحان نیز تحت درمان قرار گرفته‌اند. همچنین گزارش شده است که حال برخی از زخمی‌ها وخیم است.

به گفته شاهدان عینی، یک پهپاد اسرائیلی فلسطینیانی را که در حیاط مسجد قسام تجمع کرده بودند هدف قرار داد. پس از حمله، آمبولانس‌ها مجروحان و جان‌باختگان را به بیمارستان شفا منتقل کردند. این حمله در چارچوب نقض توافق آتش‌بسی صورت گرفت که از 10 اکتبر 2025 برقرار بوده است.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه در بیانیه‌ای در تاریخ 14 آوریل اعلام کرده بود که اسرائیل با نقض توافق آتش‌بس، دست‌کم 2400 مورد تخلف از جمله کشتار، بازداشت، محاصره و ایجاد گرسنگی انجام داده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، در نتیجه حملات ارتش اسرائیل به غزه پس از برقراری آتش‌بس تاکنون 786 فلسطینی جان خود را از دست داده و 2217 نفر نیز زخمی شده‌اند.

وداع تلخ مادر فلسطینی با فرزندانش در شمال غزه

مراسم تشییع 5 فلسطینی از جمله 3 کودک کشته شده در حمله هوایی دیروز ارتش اسرائیل به شهر بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه در محوطه بیمارستان شفا برگزار شد.

در این حمله، «امینه عابد» مادر فلسطینی دو فرزند خود را که یکی 9 ساله و دیگری 10 ساله بودند را از دست داد و همسر او نیز زخمی شد.

این مادر داغدار در حالی که اشک می‌ریخت، درباره آخرین گفت‌وگوی خود با پسرش پیش از حادثه سخن گفت: پسرم قبل از خواب گفت که مامان، ساعت ده بیدارم کن تا با پدرم صحبت کنم و کنار دوستانم بنشینم. نتوانستم قول بدهم. گفت اشکالی ندارد، بیدار می‌مانم و با گوشی سرگرم می‌شوم. من خسته بودم و خوابم برد.

این مادر فلسطینی افزود که هنگام حمله، کودکانش مقابل چادر بودند و پس از شنیدن صدای انفجار به بیرون دوید اما آنان را بی‌حرکت روی زمین یافت.

او با بغض افزود: ناگهان انفجار شد. بیدار شدم و دویدم بیرون. دیدم بچه‌ها کنارم نیستند. صلاح کجاست؟ عبود کجاست؟ دویدم سمتشان. همه‌شان روی زمین افتاده بودند. شهید شده بودند. شوهرم هم کنارشان بود اما زخمی شده بود.

امینه عابد لحظه دیدن آخرین نفس‌های یکی از فرزندانش را چنین روایت کرد:

پسرم عبود به من نگاه کرد. خیلی ترسیده بود. انگار می‌خواست بگوید دارم می‌میرم. گفتند هنوز نفس می‌کشد، اما از نگاهش فهمیدم. گفت مامان… و همان‌جا جان داد.



