حمله جنگنده‌های اسرائیلی به شهرک کفرصیر در جنوب لبنان به کشته شدن 4 عضو یک خانواده از جمله 2 زن منجر شد و شمار قربانیان حملات امروز به 6 نفر رسید.

حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ 4 عضو یک خانواده کشته شدند حمله جنگنده‌های اسرائیلی به شهرک کفرصیر در جنوب لبنان به کشته شدن 4 عضو یک خانواده از جمله 2 زن منجر شد و شمار قربانیان حملات امروز به 6 نفر رسید.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

در حمله هوایی ارتش اسرائیل علیرغم آتش‌بس به شهرک کفرصیر در استان نبطیه در جنوب لبنان، 4 عضو یک خانواده از جمله 2 زن جان باختند.

خبرگزاری لبنان «NNA» گزارش داد: جنگنده‌های اسرائیلی خانه متعلق به خانواده قمیحه را در شهرک کفرصیر هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در این حمله 4 نفر از اعضای یک خانواده، از جمله 2 زن، جان باختند و خانه نیز به طور کامل ویران شد.

همزمان در حملات اسرائیل به شهرک‌های حاروف و فرون در جنوب لبنان نیز 2 نفر کشته شدند.

به این ترتیب شمار قربانیان حملات امروز اسرائیل به لبنان به 6 نفر افزایش یافت.

