حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ 4 عضو یک خانواده کشته شدند

19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
در حمله هوایی ارتش اسرائیل علیرغم آتشبس به شهرک کفرصیر در استان نبطیه در جنوب لبنان، 4 عضو یک خانواده از جمله 2 زن جان باختند.
خبرگزاری لبنان «NNA» گزارش داد: جنگندههای اسرائیلی خانه متعلق به خانواده قمیحه را در شهرک کفرصیر هدف قرار دادند.
بر اساس این گزارش، در این حمله 4 نفر از اعضای یک خانواده، از جمله 2 زن، جان باختند و خانه نیز به طور کامل ویران شد.
همزمان در حملات اسرائیل به شهرکهای حاروف و فرون در جنوب لبنان نیز 2 نفر کشته شدند.
به این ترتیب شمار قربانیان حملات امروز اسرائیل به لبنان به 6 نفر افزایش یافت.