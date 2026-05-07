حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ 3 کشته و 7 زخمی

07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
بیروت/خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای اعلام کرد که جنگندههای اسرائیل منطقه انصاریه از توابع شهر صیدا در جنوب این کشور را هدف قرار دادهاند.
بر اساس این بیانیه، در این حمله 3 نفر جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدهاند.
طبق گزارشها، از زمان آغاز حملات ارتش اسرائیل به لبنان از 2 مارس تاکنون، 2715 نفر کشته و 8353 نفر زخمی شدهاند.
ارتش اسرائیل از 2 مارس حملات گسترده هوایی به لبنان را آغاز کرده و چندین منطقه در جنوب این کشور را اشغال کرده بود.
دولت لبنان نیز اعلام کرده که شمار آوارگان داخلی در این مدت از یک میلیون نفر فراتر رفته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که آتشبس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده بود، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.
علیرغم آتشبس، حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه دارد و حزبالله نیز به این حملات پاسخ میدهد.