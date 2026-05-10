حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه مغازی در غزه؛ 1 کشته

10 مه 2026•بهروزرسانی: 10 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
در پی حمله هوایی ارتش اسرائیل به اردوگاه پناهندگان مغازی در مرکز نوار غزه، یک نفر جان خود را از دست داد و شماری زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی (وفا)، یک پهپاد متعلق به ارتش اسرائیل منطقهای را در این اردوگاه که محل تجمع غیرنظامیان بوده، هدف قرار داد.
در این حمله یک نفر جان باخته و شماری مجروح شدند.
همچنین ارتش اسرائیل با ادامه نقض آتشبس، مناطق خانیونس در جنوب و شهر غزه در شمال این منطقه را با آتش توپخانه هدف قرار داد و شناورهای جنگی نیز سواحل نوار غزه را زیر آتش گرفتند.