حمله موشکی روسیه به کی‌یف؛ یک کشته و 12 زخمی شهردار کی‌یف اعلام کرد پایتخت اوکراین بامداد امروز هدف حمله موشک‌های بالستیک روسیه قرار گرفت.

کی‌یف/خبرگزاری آنادولو



ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که پایتخت اوکراین از ساعت 01:33 بامداد به وقت محلی هدف حمله موشک‌های بالستیک روسیه قرار گرفته است.

کلیچکو ابراز داشت که ارتش روسیه با موشک‌های بالستیک به کی‌یف حمله کرده و در پی این حملات، در مناطق مختلف شهر آتش‌سوزی رخ داده است.

وی افزود: چند انبار در دو منطقه مختلف کی‌یف آسیب دیده‌اند و در منطقه «هولوسیفسکی» نیز در پی اصابت موشک به یک ساختمان تجاری، نشت آمونیاک رخ داده است.

شهردار کی‌یف با اشاره به اعزام نیروهای امدادی به محل‌های حادثه، تاکید کرد که حملات همچنان ادامه دارد و از شهروندان خواست برای حفظ جان خود به پناهگاه‌ها بروند.

اداره نظامی شهر کی‌یف نیز در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که بر اساس آمار اولیه، در این حملات یک نفر کشته و 12 نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که عملیات جست‌وجو و امداد همچنان ادامه دارد.