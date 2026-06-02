در حمله افراد مسلح ناشناس به شرکت‌کنندگان یک جشن تولد در روستایی در ایالت پلاتو نیجریه، 8 نفر جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند.

حمله مسلحانه به یک جشن تولد در نیجریه 8 کشته به جا گذاشت در حمله افراد مسلح ناشناس به شرکت‌کنندگان یک جشن تولد در روستایی در ایالت پلاتو نیجریه، 8 نفر جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند.

آبوجا/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش رسانه‌های محلی نیجریه، افراد مسلح ناشناس به سوی حاضران در جشن تولدی در روستای گوون-آجانگ در ایالت پلاتو، آتش گشودند که طی آن، 8 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند.

ایالت پلاتو در ماه‌های اخیر بارها شاهد حملات گروه‌های مسلح بوده است. ماه گذشته نیز در حمله افراد مسلح به این ایالت، بیش از 30 نفر کشته شدند.

نیجریه سال‌هاست با حملات گروه‌های مسلح و همچنین فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله بوکوحرام و شاخه غرب آفریقایی داعش موسوم به «داعش غرب آفریقا» (ISWAP) در مناطق مختلف کشور مواجه است.