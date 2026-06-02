حمله مسلحانه به یک جشن تولد در نیجریه 8 کشته به جا گذاشت

Adam Abu-bashal
02 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئن 2026
آبوجا/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش رسانههای محلی نیجریه، افراد مسلح ناشناس به سوی حاضران در جشن تولدی در روستای گوون-آجانگ در ایالت پلاتو، آتش گشودند که طی آن، 8 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند.
ایالت پلاتو در ماههای اخیر بارها شاهد حملات گروههای مسلح بوده است. ماه گذشته نیز در حمله افراد مسلح به این ایالت، بیش از 30 نفر کشته شدند.
نیجریه سالهاست با حملات گروههای مسلح و همچنین فعالیت گروههای تروریستی از جمله بوکوحرام و شاخه غرب آفریقایی داعش موسوم به «داعش غرب آفریقا» (ISWAP) در مناطق مختلف کشور مواجه است.