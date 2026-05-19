حمله مسلحانه به مرکز اسلامی سن‌دیگو؛ 3 کشته در پی حمله مسلحانه به مرکز اسلامی شهر سن‌دیگو در ایالت کالیفرنیا آمریکا، 3 نفر از جمله یک نگهبان کشته شدند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مرکز اسلامی شهر سن‌دیگو در ایالت کالیفرنیا هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است.

اسکات وال، رئیس پلیس سن‌دیگو در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: در این حمله 3 نفر از جمله یک نگهبان مرکز اسلامی جان خود را از دست داده‌اند.

مقام‌های آمریکایی همچنین اعلام کردند: دو مهاجم پس از حمله دست به خودکشی زده‌اند و تحقیقات درباره این حادثه با احتمال «جنایت ناشی از نفرت» ادامه دارد.

هویت مهاجمان تاکنون اعلام نشده است.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره وقوع تیراندازی در مرکز اسلامی سن‌دیگو منتشر شده بود.

شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) با انتشار بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرد.

روایت یک شاهد در پی حمله مسلحانه به مرکز اسلامی سن‌دیگو آمریکا در گفت‌وگو با آنادولو

«اربیل آتای»، شهروند تُرک ساکن سن‌دیگو آمریکا در پی حمله مسلحانه به مرکز اسلامی این شهر در گفت‌وگو با خبرنگار «آنادولو» از مشاهدات خود گفت و هنگام صحبت درباره نگهبان کشته‌شده این مرکز، نتوانست جلوی اشک‌های خود را بگیرد.

وی توضیح داد: مرکز اسلامی سن‌دیگو مجموعه‌ای شامل مسجد، مرکز فرهنگی و مدرسه خصوصی است و به گفته شاهدان عینی، دو فرد مسلح به صورت همزمان وارد محل شدند؛ یکی از مهاجمان با نگهبان صحبت کرده و فرد دیگر اقدام به تیراندازی در داخل ساختمان کرده است.

آتای گفت: نگهبان مجموعه از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

وی افزود: قرار بود با امام مسجد دیدار داشته باشم اما یک ساعت دیر رسیدم. احتمال زیادی وجود داشت که اگر دیر نمی‌رسیدم، من هم هنگام حادثه آنجا بودم. هر کاری از دستمان برمی‌آمد انجام می‌دادیم، اما نشد.

آتای با اشاره به اینکه نگهبان سال‌ها در این مرکز فعالیت می‌کرد، ابراز داشت: او همواره به‌صورت مسلح و با تجهیزات کامل در مقابل مدرسه نگهبانی می‌داد.

وی که حدود 30 سال است در سن‌دیگو زندگی می‌کند و صاحب یک شرکت رنگ است، تاکید کرد: پیش از این تهدید مشخصی علیه مرکز اسلامی یا مدرسه وجود نداشت.

وی گفت: حدود 10 سال پیش فقط یک مورد سنگ‌پرانی رخ داده بود. تدابیر امنیتی همیشه برقرار بود و حتی شیشه‌های ضدگلوله در بخش‌هایی از مدرسه نصب شده بود، اما تهدید مستقیمی وجود نداشت.

آتای همچنین اظهار داشت: مدرسه خصوصی مستقر در این مجموعه، در نظام آموزشی آمریکا ثبت شده و در رقابت‌های آموزشی مختلف در سطح کشور موفقیت‌هایی کسب کرده است. در ساختمانی که هدف حمله قرار گرفت تنها دانش‌آموزان مقطع ابتدایی حضور داشتند.

وی افزود: پس از حمله، نیروهای امنیتی دانش‌آموزان را تخلیه و به کلیسای «سن‌دیگو کلرمونت» در نزدیکی محل منتقل کردند و خانواده‌ها برای تحویل گرفتن فرزندان خود ساعت‌ها مقابل کلیسا منتظر ماندند.

آتای در پایان گفت: همراه یکی از امامان مسجد وارد محل شدیم و کودکان را دیدیم. حال همه آنها خوب بود.