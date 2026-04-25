در پی حمله هوایی گسترده ارتش روسیه به مناطق مختلف اوکراین، دست‌کم چهار نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند.

حمله روسیه با 47 موشک و 619 پهپاد به اوکراین در پی حمله هوایی گسترده ارتش روسیه به مناطق مختلف اوکراین، دست‌کم چهار نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند.

کی‌یف / خبرگزاری آنادولو

در پی حمله هوایی گسترده ارتش روسیه به مناطق مختلف اوکراین با استفاده از 47 موشک و 619 پهپاد مسلح، دست‌کم 4 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند.

بر اساس بیانیه فرماندهی نیروی هوایی ارتش اوکراین، روسیه طی شب گذشته حملات شدیدی را علیه مناطق مختلف این کشور انجام داد. در این حمله، انواع موشک‌های بالستیک و کروز به‌همراه پهپادهای رزمی از جمله «ایتالماس»، «شاهد» و «گربرا» به‌کار گرفته شدند.

در این بیانیه آمده است که سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین موفق شدند 30 موشک و 580 پهپاد را رهگیری و منهدم کنند، اما باقی موشک‌ها و پهپادها به 23 نقطه در خاک اوکراین اصابت کردند.

ولودمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: بیشتر اهداف این حملات زیرساخت‌های شهری بوده‌اند. منازل مسکونی، تأسیسات انرژی و واحدهای اقتصادی در این حملات آسیب دیده‌اند.

زلنسکی با اشاره به ادامه عملیات جست‌وجو و نجات در شهردنیپرو، افزود: پس از حمله به یک ساختمان مسکونی، عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد و احتمال می‌رود هنوز افرادی زیر آوار باشند.

وی همچنین از اتحادیه اروپا خواست کار بر روی بسته بیست‌ویکم تحریم‌ها علیه روسیه را در دستور کار قرار دهد.