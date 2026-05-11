قنیطره/ خبرگزاری آنادولو

تلویزیون دولتی سوریه «الاخباریه» اعلام کرد ارتش اسرائیل مناطق کشاورزی اطراف روستای طرنجه در حومه استان قنیطره را هدف حملات خمپاره‌ای قرار داده و بیش از 10 گلوله به این منطقه شلیک شده است.

تاکنون گزارشی رسمی درباره تلفات جانی یا زخمی‌ شدن افراد در این حمله منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل پس از سقوط حکومت بشار اسد طی یک سال گذشته 9 پایگاه نظامی در استان قنیطره ایجاد کرده و حدود 12 هزار هکتار از اراضی این منطقه را اشغال کرده است.

دولت سوریه اعلام کرده است که حملات و یورش‌های اسرائیل به مناطق روستایی قنیطره و درعا و نیز حمله به غیرنظامیان، نقض توافق جداسازی نیروها در سال 1974 به‌شمار می‌رود.

دمشق همچنین بار دیگر خواستار خروج اسرائیل از تمامی اراضی اشغالی سوریه شده و از جامعه جهانی خواسته است در برابر اقدامات تهاجمی تل‌آویو مسئولیت‌پذیر باشد.

