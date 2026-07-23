حمله به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی در دریای سرخ

23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سازمان کل حملونقل عربستان سعودی اعلام کرد کشتی «ENCELIA» متعلق به یک شرکت عربستان سعودی هنگام تردد در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (SPA)، در نتیجه این حمله، بخش جلویی کشتی دچار آتشسوزی شد، اما تمامی خدمه در سلامت هستند.
این نهاد تاکید کرد که مقامهای ذیربط تمامی اقدامات لازم را برای تأمین امنیت کشتی و خدمه و همچنین حفاظت از محیط زیست دریایی انجام دادهاند.
در این بیانیه آمده است که حمله به کشتیهای تجاری و خدمه آنها، نقض قوانین و عرف بینالمللی مربوط به تضمین امنیت کشتیرانی است.
در همین حال، جنبش انصارالله یمن (حوثیها) اعلام کرد 2 نفتکش متعلق به عربستان با نامهای «ENCELIA» و «LAYLA» را با استفاده از پهپاد و موشک هدف قرار داده است.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها، در بیانیهای ویدئویی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.
حوثیها پیشتر در 20 ژوئیه اعلام کرده بودند که محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را آغاز کردهاند.
سخنگوی نظامی انصارالله همچنین عربستان را متهم کرد که طی حدود 12 سال گذشته با اعمال محاصره همهجانبه زمینی، دریایی و هوایی علیه یمن، غارت منابع این کشور و محاصره بنادر و فرودگاهها، شرایط زندگی مردم یمن را به شدت دشوار کرده است.