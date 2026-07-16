حمله با چاقو به کارمند مسلمان در ایالت یوتای آمریکا یک کارمند مسلمان در مرکز خریدی در یوتای آمریکا به دلیل اعتقادات دینی‌اش هدف حمله قرار گرفت.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

یک کارمند مسلمان در مرکز خریدی در منطقه سالت‌لیک‌سیتی ایالت یوتای آمریکا به دلیل باورهای دینی‌اش با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت.

بر اساس اسناد دادگاه ایالتی، «پیتر مایکل لارسن» مظنون اصلی این حمله در مرکز خریدی در منطقه سالت‌لیک‌سیتی شناسایی شده است.

وی در اعترافات خود به پلیس اظهار داشت که قربانی را به دلیل اعتقادات دینی‌اش بارها هدف ضربات چاقو قرار داده و قصد کشتن او را داشته است.

این کارمند مرکز خرید که بیش از 15 ضربه چاقو دریافت کرده، از این حمله جان سالم به در برده و اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

