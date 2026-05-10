حمله انتحاری در پاکستان؛ 12 پلیس کشته شدند در پی حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری‌شده به یک ایست بازرسی پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، دستکم 12 نیروی پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.

اسلام‌آباد/خبرگزاری آنادولو

به گزارش روزنامه «Dawn»، پلیس پاکستان اعلام کرد این حمله در منطقه بنو و علیه ایست بازرسی «فتح خیل» با استفاده از خودروی بمب‌گذاری‌شده انجام شده است.

بر اساس این گزارش، در این انفجار 12 مامور پلیس جان خود را از دست دادند و 3 تن دیگر زخمی شدند.

پس از انفجار، مهاجمان از چند جهت به ایست بازرسی با سلاح‌های سنگین حمله کرده‌اند.

همچنین در این حمله، ایست بازرسی به‌طور کامل تخریب و یک خودروی زرهی مستقر در محل نیز غیرقابل استفاده شده است.

شدت انفجار به حدی بوده که به ساختمان‌های اطراف نیز خسارات سنگینی وارد شده و بیمارستان‌های منطقه در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

پاکستان طی سال‌های اخیر با موجی از حملات مسلحانه به‌ویژه در ایالت‌های مرزی خیبر پختونخوا و بلوچستان روبه‌رو بوده است.

گروه‌های مسلحی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) مسئولیت بخش عمده از این حملات را بر عهده می‌گیرند.