حمله انتحاری در پاکستان؛ 12 پلیس کشته شدند

10 مه 2026•بهروزرسانی: 10 مه 2026
اسلامآباد/خبرگزاری آنادولو
در پی حمله انتحاری به یک ایست بازرسی پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، دستکم 12 نیروی پلیس کشته شدند.
به گزارش روزنامه «Dawn»، پلیس پاکستان اعلام کرد این حمله در منطقه بنو و علیه ایست بازرسی «فتح خیل» با استفاده از خودروی بمبگذاریشده انجام شده است.
بر اساس این گزارش، در این انفجار 12 مامور پلیس جان خود را از دست دادند و 3 تن دیگر زخمی شدند.
پس از انفجار، مهاجمان از چند جهت به ایست بازرسی با سلاحهای سنگین حمله کردهاند.
همچنین در این حمله، ایست بازرسی بهطور کامل تخریب و یک خودروی زرهی مستقر در محل نیز غیرقابل استفاده شده است.
شدت انفجار به حدی بوده که به ساختمانهای اطراف نیز خسارات سنگینی وارد شده و بیمارستانهای منطقه در وضعیت آمادهباش قرار گرفتهاند.
پاکستان طی سالهای اخیر با موجی از حملات مسلحانه بهویژه در ایالتهای مرزی خیبر پختونخوا و بلوچستان روبهرو بوده است.
گروههای مسلحی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) و ارتش آزادیبخش بلوچستان (BLA) مسئولیت بخش عمده از این حملات را بر عهده میگیرند.