حمله انتحاری خونین به اردوگاه نظامی در پاکستان

Riyaz Khaliq Khaliq, Amir Latif Arain, Halil Silahşör
15 مه 2026•بهروزرسانی: 15 مه 2026
کراچی/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری آنادولو، در پی یک حمله انتحاری به یک مرکز امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان، دستکم 8 نیروی امنیتی و 1 غیرنظامی جان خود را از دست دادند.
پلیس محلی روز جمعه (15 مه 2026) تایید کرد که این حادثه پنجشنبه شب زمانی رخ داد که یک خودروی حامل مواد منفجره تلاش داشت وارد «اردوگاه پیشاهنگان» در منطقه باجور، هممرز با افغانستان شود.
در این حمله همچنین 35 نیروی امنیتی دیگر مجروح شدند و خسارات شدیدی به دروازه ورودی و دیوارهای اطراف اردوگاه وارد شده است.
بر اساس گزارشها، پس از انفجار، درگیری میان شبهنظامیان و نیروهای امنیتی در محل وقوع حادثه ادامه یافت.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما مناطق مرزی پاکستان در ماههای اخیر شاهد افزایش حملات شبهنظامیان تیتیپی (تیتیپی) بوده است.