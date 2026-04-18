Burak Dağ, Halil Silahşör
18 آوریل 2026•بهروزرسانی: 18 آوریل 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که علیرغم برقراری آتشبس موقت، طی 24 ساعت گذشته با ادعای هدف قرار دادن اعضای حزبالله، حملاتی را به جنوب لبنان انجام داده است.
این نخستین بار است که اسرائیل پس از اجرایی شدن آتشبس موقت 10 روزه که از نیمهشب پنجشنبه آغاز شد، رسماً به انجام حملات در خاک لبنان اذعان میکند.
در این بیانیه ادعا شده است که اعضای حزبالله به منطقه تحت اشغال در جنوب لبنان موسوم به «خط زرد» نزدیک شده و تهدیدی برای سربازان اسرائیلی ایجاد کرده بودند.
ارتش اسرائیل مدعی شد که در راستای حمایت از یگانهای مستقر در میدان، حملات هوایی و زمینی از جمله آتش توپخانه را علیه مواضع و زیرساختهای حزبالله در مناطق مختلف جنوب لبنان انجام داده و این عملیاتها بر اساس دستورالعملهای مقامات سیاسی انجام میشود.
توافق آتشبس موقت 10 روزه میان اسرائیل و لبنان از ساعت 00.00 به وقت محلی بامداد جمعه اجرایی شده بود.
پیش از این، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا از توافق طرفین بر سر این آتشبس خبر داده بود، در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل ضمن پذیرش آن، تاکید کرده بود که نیروهای این کشور در مناطق اشغالی جنوب لبنان باقی خواهند ماند.