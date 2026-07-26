ارتش اسرائیل ضمن گلوله‌باران حومه شمالی استان قنیطره در جنوب سوریه، با پیشروی در غرب استان درعا یک ایست بازرسی در روستای عریضه ایجاد کرد.

حمله ارتش اسرائیل به استان قنیطره سوریه و پیشروی در درعا ارتش اسرائیل ضمن گلوله‌باران حومه شمالی استان قنیطره در جنوب سوریه، با پیشروی در غرب استان درعا یک ایست بازرسی در روستای عریضه ایجاد کرد.

دمشق/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل حومه شمالی استان قنیطره در جنوب سوریه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد.

به گزارش شبکه دولتی «الاخباریه» سوریه، ارتش اسرائیل اطراف روستای «طرنجه» در حومه شمالی استان قنیطره را با آتش توپخانه هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی همچنین به سمت روستاهای ماریه و عریضه در منطقه حوض یرموک در غرب استان درعا پیشروی کردند.

گزارش‌ها حاکی است یک یگان اسرائیل متشکل از 3 خودروی نظامی و یک دستگاه ماشین‌آلات مهندسی وارد منطقه شده، اقدام به احداث مسیر کرده و یک ایست بازرسی در داخل روستای عریضه ایجاد کرده است.

ارتش اسرائیل پس از سقوط رژیم بشار اسد، با نقض توافقنامه جداسازی نیروها که در سال 1974 امضا شده بود، در استان‌های درعا و قنیطره در جنوب سوریه 10 پایگاه و موضع نظامی احداث کرده است.

احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، پیش‌تر اعلام کرده بود که ارتش اسرائیل از 8 دسامبر 2024 تا 18 جولای 2025، بیش از 1000 حمله هوایی و حدود 400 عملیات زمینی در مناطق مختلف سوریه انجام داده است.