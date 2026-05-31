حمله ارتش آمریکا به یک قایق دیگر در اقیانوس آرام؛ 3 نفر کشته شدند

31 مه 2026•بهروزرسانی: 31 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (SOUTHCOM) طی بیانیهای مدعی شد یک قایق که توسط «گروههای تروریستی» اداره میشد، در 30 مه در شرق اقیانوس آرام هدف حمله قرار گرفت.
در بیانیه فوق تصریح شده که اطلاعات بهدست آمده، مشارکت این قایق در فعالیتهای قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را تأیید کرده است.
بر اساس این بیانیه، در این حمله سه نفر کشته شدند و هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند.
گفتنی است، در ماههای اخیر، ارتش آمریکا چندین قایق را در دریای کارائیب و اقیانوس آرام به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر هدف قرار داده است؛ اقداماتی که در برخی محافل بینالمللی بحثهایی درباره مشروعیت حقوقی این عملیاتها و احتمال وقوع «اعدامهای فراقضایی» برانگیخته است.