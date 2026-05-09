حمله ارتش آمریکا به قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام ارتش آمریکا اعلام کرد یک قایق که به ادعای واشنگتن در حال انتقال مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام بوده را هدف قرار داده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (سنت‌کام) در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که عملیاتی علیه یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام انجام داده است.

بر اساس این بیانیه، دو سرنشین این قایق طی حمله کشته شدند و گارد ساحلی آمریکا عملیات جست‌وجو و نجات برای یافتن یک فرد دیگر را آغاز کرده است. همچنین تصاویری از لحظه حمله منتشر شده است.

گفتنی است، در ماه‌های اخیر، حملات ارتش آمریکا به قایق‌هایی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام با اتهام قاچاق مواد مخدر و هدف قرار دادن مستقیم سرنشینان آن‌ها، بحث‌هایی را درباره «اعدام فراقضایی» در سطح بین‌المللی برانگیخته است.