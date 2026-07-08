فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از پایان یک سلسله حملات تلافی‌جویانه به مواضع پدافندی، موشکی و قایق‌های سپاه پاسداران ایران خبر داد.

حمله ارتش آمریکا به بیش از 80 هدف در ایران فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از پایان یک سلسله حملات تلافی‌جویانه به مواضع پدافندی، موشکی و قایق‌های سپاه پاسداران ایران خبر داد.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو



ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، بیش از 80 هدف را در خاک ایران مورد حمله هوایی و تهاجمی قرار داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، «عملیات مذکور سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی ضدکشتی و بیش از 60 قایق تندروی سپاه پاسداران را هدف قرار داده است».



این اقدام پس از آن صورت گرفت که قطر نیز سفیر ایران در دوحه را در اعتراض به حمله به یک کشتی قطری احضار کرد؛ هرچند سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد این اتهامات، بر تعهد تهران به امنیت ناوبری تاکید کرده و مقصر را عدم هماهنگی کشتی‌ها دانست.

