فرماندار چوار استان ایلام اعلام کرد در پی حمله موشکی آمریکا به نقطه‌ای در این شهرستان، بخشی از مراتع منطقه دچار آتش‌سوزی شد.

حمله آمریکا به چوار ایلام؛ آتش‌سوزی در مراتع بدون تلفات جانی فرماندار چوار استان ایلام اعلام کرد در پی حمله موشکی آمریکا به نقطه‌ای در این شهرستان، بخشی از مراتع منطقه دچار آتش‌سوزی شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

فرج‌الله پاوند، فرماندار چوار اعلام کرد: بامداد امروز نقطه‌ای در شهرستان چوار در استان ایلام هدف حمله موشکی آمریکا قرار گرفت که در پی آن بخشی از پوشش گیاهی و مراتع منطقه آتش گرفت.

وی افزود: نیروهای منابع طبیعی، دستگاه‌های امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند و آتش‌سوزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار کردند تا از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری شود.

پاوند تاکید کرد: این حمله هیچ خسارت یا تلفات جانی به همراه نداشته و وضعیت منطقه تحت کنترل است.

بر اساس این گزارش، بامداد امروز همچنین یکی از مناطق اطراف شهر آبدانان نیز هدف دو پرتابه قرار گرفت. فرماندار آبدانان اعلام کرد: این حمله نیز تلفات جانی نداشته و شرایط منطقه عادی و پایدار است.