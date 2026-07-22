Nazenin Alp
22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
فرجالله پاوند، فرماندار چوار اعلام کرد: بامداد امروز نقطهای در شهرستان چوار در استان ایلام هدف حمله موشکی آمریکا قرار گرفت که در پی آن بخشی از پوشش گیاهی و مراتع منطقه آتش گرفت.
وی افزود: نیروهای منابع طبیعی، دستگاههای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند و آتشسوزی را در کوتاهترین زمان ممکن مهار کردند تا از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری شود.
پاوند تاکید کرد: این حمله هیچ خسارت یا تلفات جانی به همراه نداشته و وضعیت منطقه تحت کنترل است.
بر اساس این گزارش، بامداد امروز همچنین یکی از مناطق اطراف شهر آبدانان نیز هدف دو پرتابه قرار گرفت. فرماندار آبدانان اعلام کرد: این حمله نیز تلفات جانی نداشته و شرایط منطقه عادی و پایدار است.