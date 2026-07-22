حمله آمریکا به شهرستان‌های بانه و کبودرآهنگ در غرب ایران رسانه‌های ایران اعلان کردند آمریکا شهرستان بانه در استان کردستان و شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان را هدف حملات هوایی قرار دادند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

محمد رضایی، فرماندار بانه، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی این شهرستان را هدف حمله هوایی قرار داده‌اند.

به گزارش رسانه‌های ایران، حمزه امرایی، معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان اعلام کرد که شهرستان کبودرآهنگ هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است.

تاکنون گزارشی درباره تلفات جانی یا خسارات مالی این حملات منتشر نشده است.

پس از آنکه آمریکا از آغاز حملات خود در ساعات شب خبر داد، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق مختلف ایران منتشر شد.

پیش از این نیز مناطق مختلفی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه و همچنین شهر تبریز هدف حملات موشکی و هوایی آمریکا قرار گرفته بودند.