Nazenin Alp
22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
محمد رضایی، فرماندار بانه، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی این شهرستان را هدف حمله هوایی قرار دادهاند.
به گزارش رسانههای ایران، حمزه امرایی، معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان اعلام کرد که شهرستان کبودرآهنگ هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است.
تاکنون گزارشی درباره تلفات جانی یا خسارات مالی این حملات منتشر نشده است.
پس از آنکه آمریکا از آغاز حملات خود در ساعات شب خبر داد، گزارشهایی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق مختلف ایران منتشر شد.
پیش از این نیز مناطق مختلفی در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه و همچنین شهر تبریز هدف حملات موشکی و هوایی آمریکا قرار گرفته بودند.