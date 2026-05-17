حملات پهپادی گسترده اوکراین به مسکو 3 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت مقام‌های روسیه اعلام کردند که در حملات گسترده پهپادی اوکراین به مسکو و حومه آن، 3 نفر کشته و دست‌کم 12 نفر زخمی شدند.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو

آندری وروبیوف، استاندار منطقه مسکو، اعلام کرد که اوکراین بامداد امروز با پهپادها حملات گسترده‌ای به مسکو و مناطق اطراف انجام داد که توسط پدافند هوایی روسیه دفع شد.

وی گفت: در منطقه خیمکی، سقوط یک پهپاد بر روی خانه‌ای مستقل باعث کشته شدن یک نفر شد و عملیات امداد برای یافتن فردی دیگر که زیر آوار مانده ادامه دارد.

وروبیوف تصریح کرد: در حمله به منطقه میتیشچی نیز 2 نفر جان باختند و اصابت پهپاد به یک ساختمان مسکونی در کراسنوگورسک به چند واحد آپارتمانی خسارت وارد کرد.

او همچنین از آسیب دیدن یک مجتمع مسکونی در منطقه ایسترا و 6 خانه مستقل در روستای آگروگورودوک خبر داد و افزود: در این حملات 3 مرد و یک زن زخمی شدند و تحت درمان قرار دارند.

استاندار مسکو همچنین اعلام کرد در روستای سوبوتینو، سقوط یک پهپاد موجب آتش‌سوزی یک خانه شد اما تلفات جانی نداشت.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، نیز اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی 24 ساعت گذشته بیش از 120 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، 12 نفر در مسکو زخمی شده‌اند که بیشتر آنان کارگران ساختمانی نزدیک ایست بازرسی پالایشگاه نفت مسکو بودند.

به گفته سوبیانین، در این حملات 3 ساختمان آسیب دیده اما پالایشگاه نفت مسکو هدف مستقیم قرار نگرفته است.