Nazenin Alp
10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی اداره طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که جنگندههای پاکستانی خانههای مسکونی غیرنظامیان را در ولایتهای کنر، خوست و پکتیکا بمباران کردهاند که در پی آن 13 تن از جمله 11 کودک، یک زن و یک فرد سالخورده جان باخته و 14 تن دیگر زخمی شدهاند.
وی با انتشار تصاویری در شبکههای اجتماعی، اسلامآباد را به هدف قرار دادن تعمدی مناطق مسکونی متهم کرد.
ساکنان محلی در شرق و جنوب شرق افغانستان نیز از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در جریان شب خبر دادند؛ همزمان مقامات کابل روند ارزیابی میزان تلفات و خسارات وارده در مناطق آسیبدیده را آغاز کردهاند.
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان با محکوم کردن شدید این حملات، تاکید کرد که پاکستان باید از سیاستهای مبتنی بر تنش و ویرانی در قبال افغانستان دست برداشته و در عوض، حسن همجواری و همکاریهای منطقهای را در پیش بگیرد.
این حمله در بحبوحه افزایش شدید تنشهای مرزی میان اسلامآباد و کابل رخ میدهد.
اسلامآباد بارها گروههای شبهنظامی مستقر در خاک افغانستان را به انجام حملات تروریستی در داخل پاکستان متهم کرده است؛ ادعاهایی که همواره از سوی طالبان تکذیب میشود.
بر اساس گزارش اخیر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دبیرکل سازمان ملل، خشونتهای مرزی و عملیاتهای نظامی طی ماههای گذشته باعث تلفات شدید غیرنظامیان در افغانستان شده است.