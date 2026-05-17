حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق لبنان به‌رغم آتش‌بس ادامه دارد ارتش اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس بار دیگر مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس همچنان حملات هوایی خود را به مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان ادامه می‌دهد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، جنگنده‌های اسرائیل منطقه دوار زوطر در استان نبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار دادند.

همچنین یک فروند پهپاد اسرائیل به شهرک جبشیت در همین استان حمله کرده است.

در شرق لبنان نیز منطقه سحمور طی دو حمله هوایی هدف قرار گرفت که بر اساس گزارش‌ها، در این حملات مرغداری‌ها و دامداری‌ها آسیب دیده‌اند.

جنگنده‌های اسرائیل همچنین شهرک طیر دبا در منطقه صور را دو بار بمباران کردند که در نتیجه آن تعدادی از نیروهای امدادی زخمی شدند و عملیات نجات ادامه دارد.

در ادامه گزارش آمده است که مناطق بین کفره و دیر عامص در شهرستان بنت جبیل و همچنین منطقه حبل الرافی در نزدیکی روستاهای صدقین و جبال البطم نیز هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند.

گفتنی است، ارتش اسرائیل طی ماه‌های گذشته نیز حملات گسترده‌ای را در جنوب لبنان انجام داده و با وجود آتش‌بس، این حملات همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که به افزایش تنش‌ها در مرزهای لبنان و اسرائیل منجر شده است.

