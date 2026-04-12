حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ ۵ کشته و ۳ زخمی در حملات هوایی شبانه ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان، ۵ نفر جان باخته و ۳ تن دیگر مجروح شدند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، جنگنده‌های اسرائیلی طی ساعات شب چندین منطقه در شهرهای صور و نبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

در حمله به منطقه قانا در حومه صور، چند خانه و زیرساخت هدف قرار گرفت که در نتیجه آن دست‌کم ۵ غیرنظامی جان خود را از دست دادند و شماری دیگر زخمی شدند.

همچنین در منطقه حومه نبطیه، از جمله شهرک حیم، چند نقطه دیگر نیز هدف حملات هوایی قرار گرفت که در پی آن ۳ زخمی به بیمارستان منتقل شدند.

منابع محلی همچنین از حملات هوایی به مناطق دیگری در جنوب لبنان از جمله بافلیه و کونین خبر دادند.

طی حملات اسرائیل به جنوب لبنان از شب گذشته تاکنون 11 نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در حمله ارتش اسرائیل به منطقه معروب در شهر صور، 6 نفر جان خود را از دست دادند.

پیش‌تر نیز در حمله به شهرک «قانا» در حومه صور، 5 نفر جان باخته بودند.

بدین ترتیب در حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان از شب گذشته تاکنون، شمار جان‌باختگان به 11 نفر افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله شهرهای صور و نبطیه همچنان ادامه دارد.