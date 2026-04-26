26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
بیروت/خبرگزاری آنادولو
علیرغم آتشبسی که از 17 آوریل اجرایی شده، حملات اسرائیل به لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل دو شهرک در حومه شهر صور در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگندههای اسرائیلی شهرکهای البازوریه و سماعیه در حومه صور را هدف قرار دادند.
این شهرکها خارج از مناطقی قرار دارند که اسرائیل در لبنان اشغال کرده است.
همچنین گزارش شده بود که بنیامین نتانیاهو شامگاه دستور انجام حملات شدید به لبنان را با وجود آتشبس صادر کرده است.
در پی این دستور، ارتش اسرائیل در ساعات شب شهرکهای خربت سلم، سلطانیه، حداثا و زبقین را نیز هدف حملات هوایی قرار داد.
از سوی دیگر، رسانههای لبنانی گزارش دادند که پس از این حملات، شمار زیادی از ساکنان با خودروهای خود از شهر صور به مناطق شمالی مهاجرت کردهاند.