حملات هوایی اردن به مواضع مرتبط با قاچاق مواد مخدر در جنوب سوریه

03 مه 2026•بهروزرسانی: 03 مه 2026
دمشق/خبرگزاری آنادولو
ارتش اردن اعلام کرد که در استان سویدا در جنوب سوریه، چندین نقطه که گفته میشود برای قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفتند را هدف حملات هوایی قرار داده است.
در بیانیه ارتش آمده است که این حملات، مکانهایی را هدف قرار داده که ادعا میشود برای قاچاق سلاح و مواد مخدر استفاده میشدهاند.
بر اساس این بیانیه، کارخانهها، کارگاهها و انبارهایی که برای انتقال سلاح و مواد مخدر به اردن به کار میرفتند، مورد اصابت قرار گرفتهاند.
همچنین منابع محلی که نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری آنادولو گفتند این حملات در نزدیکی روستاهای ام رومان و ملیح در مناطق روستایی جنوب و جنوبشرقی سویدا انجام شده و انبارهای مواد مخدر را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش، در پی این حملات انفجارهای شدیدی در منطقه رخ داده است.
همچنین اطراف ساختمان قدیمی اداره امنیت دولتی در شهر شهبا نیز هدف جنگندهها قرار گرفته و همزمان، فعالیت گسترده پهپادها در منطقه مشاهده شده است.
مقامات سوریه تاکنون واکنشی رسمی به این حملات نشان ندادهاند.