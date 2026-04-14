حملات موشکی جدید نیروهای پاکستان به ولایت کنر؛ موج فرار غیرنظامیان از مناطق مرزی

14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
منابع محلی در ولایت کنر در شرق افغانستان اعلام کردند که نیروهای مرزی پاکستان عصر دوشنبه حملات موشکی جدیدی را علیه مناطقی در شهر اسدآباد انجام دادند که منجر به آوارگی گسترده ساکنان محلی و فرار آنها از خانههایشان شده است.
طبق گزارشهای رسانههای افغانستان، روستاهای «کوچی»، «شهباز» و «کوره مار» هدف اصلی این حملات موشکی بودهاند.
اگرچه هنوز آمار دقیق و تأییدشدهای از تلفات جانی احتمالی مخابره نشده، اما گزارشها از وقوع خسارات مالی و ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم حکایت دارد.
تاکنون مقامات اداره طالبان در افغانستان واکنشی به این حملات جدید نشان ندادهاند. با این حال، ساکنان مناطق مرزی گفتهاند که به دلیل ترس از ادامه و تشدید درگیریها، بسیاری از خانوادهها داراییهای خود را رها کرده و به مناطق امنتر در عمق خاک افغانستان پناه بردهاند.
تنشهای مرزی میان اسلامآباد و کابل در ماههای اخیر به اوج خود رسیده است. دولت پاکستان گروههای شبهنظامی مخالف خود را به استفاده از خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حملات متهم میکند؛ ادعایی که همواره از سوی مقامات طالبان رد شده است.
این در حالی است که تلاشهای دیپلماتیک اخیر برای کاهش تنشها، از جمله مذاکرات هفته گذشته در «ارومچی» چین، بدون دستیابی به توافقی ملموس پایان یافت و اختلافات کلیدی میان دو طرف همچنان حلنشده باقی مانده است.
بنبست در مسیر دیپلماسی و افزایش تحرکات نظامی، نگرانیها را نسبت به بیثباتی طولانیمدت در مناطق مرزی و افزایش خطرات جانی برای غیرنظامیان ساکن در خط مقدم درگیریها به شدت افزایش داده است.