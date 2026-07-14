حملات سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در اردن و بحرین سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌‌هایی جزئیات حملات به پایگاه‌های آمریکا در اردن و بحرین را تشریح کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌‌هایی از حملات به پایگاه‌های آمریکا در اردن و بحرین خبر داد.

به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه پاسداران»، در یکی از این اطلاعیه‌‌ها آمده است که سحرگاه امروز در مرحله سوم موج دوم عملیات نصر۲، تاسیسات مهم و محل استقرار آمریکا در یک پایگاه هوایی، هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفتند.

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد که نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه با حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین، مخازن سوخت آن ناوگان را به آتش کشید و رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه c-ram را مورد اصابت قرار داده و منهدم کرد.

همچنین اعلام شد که چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف موج دوم عملیات نصر۲ قرار گرفتند.

در اطلاعیه‌ای دیگر، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: «دو فروند سوپر نفتکش متخلف فریب خورده، مورد اصابت واقع شدند.»