در حملات هوایی روسیه به کی‌یف، پایتخت و چندین منطقه دیگر اوکراین، دست‌کم 3 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند.

حملات روسیه به پایتخت و چندین منطقه اوکراین 3 کشته و 15 زخمی به جا گذاشت در حملات هوایی روسیه به کی‌یف، پایتخت و چندین منطقه دیگر اوکراین، دست‌کم 3 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند.

کی‌یف/ خبرگزاری آنادولو

در حملات هوایی ارتش روسیه به کی‌یف، پایتخت اوکراین، و چندین منطقه دیگر این کشور، دست‌کم 3 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این شهر شامگاه گذشته هدف حمله هوایی قرار گرفت.

وی افزود که در جریان این حمله 3 نفر زخمی شدند و زیرساخت‌های غیرنظامی نیز آسیب دید.

سازمان خدمات اضطراری دولتی اوکراین (DSNS) نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمله به شهر نیکوپل در استان دنیپروپتروفسک، 2 نفر جان باخته و 3 نفر دیگر زخمی شدند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که روسیه در حملات شب گذشته از 8 فروند موشک و 136 فروند پهپاد رزمی استفاده کرده است.

وی با اشاره به حمله به شهر خارکیف تصریح کرد: ساختمان‌های مسکونی هدف قرار گرفتند و طی آن یک نفر کشته و 9 نفر دیگر از جمله 2 کودک زخمی شدند.

زلنسکی با بیان اینکه روسیه شب گذشته مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داده، افزود: روسیه تنها در طول هفته گذشته حدود 1700 پهپاد، بیش از 1630 بمب هدایت‌شونده و 95 موشک از انواع مختلف علیه اوکراین به کار گرفته است که بیش از نیمی از آنها موشک‌های بالستیک بوده‌اند.