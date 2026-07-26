حملات روسیه به پایتخت و چندین منطقه اوکراین 3 کشته و 15 زخمی به جا گذاشت

26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
کییف/ خبرگزاری آنادولو
در حملات هوایی ارتش روسیه به کییف، پایتخت اوکراین، و چندین منطقه دیگر این کشور، دستکم 3 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که این شهر شامگاه گذشته هدف حمله هوایی قرار گرفت.
وی افزود که در جریان این حمله 3 نفر زخمی شدند و زیرساختهای غیرنظامی نیز آسیب دید.
سازمان خدمات اضطراری دولتی اوکراین (DSNS) نیز در بیانیهای اعلام کرد که در حمله به شهر نیکوپل در استان دنیپروپتروفسک، 2 نفر جان باخته و 3 نفر دیگر زخمی شدند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، نیز در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که روسیه در حملات شب گذشته از 8 فروند موشک و 136 فروند پهپاد رزمی استفاده کرده است.
وی با اشاره به حمله به شهر خارکیف تصریح کرد: ساختمانهای مسکونی هدف قرار گرفتند و طی آن یک نفر کشته و 9 نفر دیگر از جمله 2 کودک زخمی شدند.
زلنسکی با بیان اینکه روسیه شب گذشته مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داده، افزود: روسیه تنها در طول هفته گذشته حدود 1700 پهپاد، بیش از 1630 بمب هدایتشونده و 95 موشک از انواع مختلف علیه اوکراین به کار گرفته است که بیش از نیمی از آنها موشکهای بالستیک بودهاند.