حملات راکتی نیروهای پاکستان به ولایت کنر افغانستان منابع محلی در ولایت کنر افغانستان از شلیک چندین فروند راکت توسط نیروهای نظامی پاکستان به سمت شهر اسعدآباد خبر دادند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

منابع محلی در شهر اسعدآباد، مرکز ولایت کنر افغانستان، گزارش دادند که نیروهای نظامی پاکستان شب گذشته به وقت محلی، بخش‌هایی از این شهر را هدف حملات راکتی قرار داده‌اند.

تا این لحظه جزئیاتی از تلفات جانی یا خسارات مالی احتمالی تایید نشده و مقامات رسمی دو کشور نیز بیانیه‌ای در این باره صادر نکرده‌اند.

این حملات در ادامه زنجیره تنش‌های مرزی اخیر رخ می‌دهد؛ پیش از این نیز مناطقی همچون روستاهای کوچی، شهباز و کوره‌مار در ولایت کنر و بخش‌هایی از ولایت پکتیکا هدف حملات مشابه قرار گرفته بودند.

سازمان‌های برنامه جهانی غذا و صلیب سرخ گزارش دادند که تداوم این حملات راکتی باعث آوارگی صدها خانواده از مناطق مرزی به سمت نواحی امن‌تر شده و نگرانی‌ها در مورد بروز بحران انسانی، کمبود سرپناه و مواد غذایی در مناطق شرقی افغانستان را به‌شدت افزایش داده است.

برنامه‌ جهانی غذا طی گزارشی اعلام کرد که عملیات گسترده‌ای را برای کمک‌رسانی به 136 هزار نفر در شهرستان‌های محروم نورستان آغاز کرده و خاطرنشان کرد که این مناطق به دلیل درگیری‌های شدید، بیش از شش هفته از دسترسی به مواد غذایی و خدمات درمانی محروم مانده بودند.

