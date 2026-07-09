09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
همزمان با ادامه حملات تلافیجویانه ایران علیه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه، آژیرهای هشدار در اردن به صدا درآمدند.
رسانههای اردنی گزارش دادند که این آژیرها برای هشدار به شهروندان و درخواست از آنان جهت رعایت دستورالعملهای ایمنی به صدا درآمدهاند.
با این حال، مقامهای رسمی اردن تاکنون در این باره اظهارنظری نکردهاند.
پس از تهدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به حمله علیه ایران، ارتش آمریکا بامداد امروز مناطقی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف حملات هوایی قرار داد.
در مقابل، سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که در پاسخ به حملات آمریکا، زیرساختها و تأسیسات پایگاههای نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است.
پیشتر، نیروهای مسلح کویت از رهگیری و انهدام 3 موشک بالستیک، یک موشک کروز و 10 پهپاد در حریم هوایی این کشور و زخمی شدن یک نفر خبر داده بود.
ارتش بحرین نیز اعلام کرد که حملات هوایی انجام شده از سوی ایران را دفع کرده است.