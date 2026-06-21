وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق سحمر و الرشیدیه، 7 نفر از جمله یک کودک، یک زن و 2 سالمند جان باختند.

حملات اسرائیل به جنوب لبنان 7 کشته بر جای گذاشت وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق سحمر و الرشیدیه، 7 نفر از جمله یک کودک، یک زن و 2 سالمند جان باختند.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی ارتش اسرائیل به جنوب این کشور، با وجود برقراری آتش‌بس و تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، 7 نفر جان خود را از دست دادند.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، در حمله هوایی اسرائیل به شهرک سُحمر در منطقه بقاع غربی، 5 نفر از جمله یک کودک، یک زن و 2 سالمند کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در حمله دیگری به منطقه الرشیدیه در نزدیکی شهر صور، 2 تبعه فلسطینی جان باختند.

ایران و آمریکا 14 ژوئن در چارچوب مذاکراتی با میانجیگری پاکستان از دستیابی به یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای برای توقف جنگ و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو خبر داده بودند.

این توافق که با عنوان «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» شناخته می‌شود، 18 ژوئن به صورت دیجیتال توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا و اجرایی شد.

پایان جنگ از جمله در لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه اعلام شده است.

پس از اجرایی شدن این توافق، انتظار می‌رود دو طرف برای دستیابی به توافق نهایی، مذاکراتی 60 روزه درباره برنامه هسته‌ای ایران و موضوع رفع تحریم‌ها را آغاز کنند.