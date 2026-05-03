در پی حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان علی‌رغم آتش‌بس، 7 نفر جان خود را از دست دادند.

حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه دارد؛ 7 کشته در پی حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان علی‌رغم آتش‌بس، 7 نفر جان خود را از دست دادند.

بیروت/خبرگزاری آنادولو

در پی ادامه حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان، با وجود اجرای آتش‌بس از 17 آوریل، 7 نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، ارتش اسرائیل از ساعات ظهر، مناطق مختلفی از جمله جمیجمه، قصیبه، صوریفه، صفد البطیخ، حاریص، عرب‌سلیم، شرقیه، فرون و دیر الزهرانی را هدف قرار داده است.

در حمله به منطقه صفد البطیخ، 3 نفر جان باختند.

همچنین در منطقه حاریص، یک موتورسیکلت در حمله پهپادی هدف قرار گرفت که در پی آن یک نفر جان باخت.

در حمله هوایی به شهرک معالیه در منطقه صور، 3 نفر از جمله 2 تبعه سوریه و یک مصری جان خود را از دست دادند.

در منطقه جویا نیز در حمله پهپادی به یک موتورسیکلت، 2 نفر زخمی شدند.

در همین حال، حزب‌الله اعلام کرد در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل، اقداماتی انجام داده است.

حزب‌الله در کانال تلگرام خود اعلام کرد که در واکنش به این نقض‌ها، یک موضع متعلق به ارتش اسرائیل شامل نیروها و تجهیزات در منطقه اشغالی بیاضه با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته است.​​​​​​​