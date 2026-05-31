حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور مناطق مختلفی در جنوب لبنان از جمله شهر صور را هدف قرار داده‌اند.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بسی که از 17 آوریل اجرایی و در 17 مه برای 45 روز تمدید شد، حملات خود به جنوب لبنان را ادامه می‌دهد.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که جنگنده‌های این کشور شهر صور و چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در این حملات زیرساخت‌ها و تأسیسات وابسته به حزب‌الله هدف قرار گرفته است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که حملات زمینی و هوایی در جنوب لبنان ادامه دارد و نیروهای این کشور تا شمال رود لیتانی پیشروی کرده‌اند.

این در حالی است که در جریان درگیری‌های اخیر از 2 مارس تاکنون، بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، هزاران نفر در حملات اسرائیل کشته و صدها هزار نفر نیز آواره شده‌اند.

