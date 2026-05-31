حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد

31 مه 2026•بهروزرسانی: 31 مه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل با وجود آتشبسی که از 17 آوریل اجرایی و در 17 مه برای 45 روز تمدید شد، حملات خود به جنوب لبنان را ادامه میدهد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که جنگندههای این کشور شهر صور و چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان را هدف قرار دادهاند.
بر اساس این بیانیه، در این حملات زیرساختها و تأسیسات وابسته به حزبالله هدف قرار گرفته است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که حملات زمینی و هوایی در جنوب لبنان ادامه دارد و نیروهای این کشور تا شمال رود لیتانی پیشروی کردهاند.
این در حالی است که در جریان درگیریهای اخیر از 2 مارس تاکنون، بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، هزاران نفر در حملات اسرائیل کشته و صدها هزار نفر نیز آواره شدهاند.