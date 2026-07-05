مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان ایران ضمن رد برخی شایعات درباره آسیب‌های گسترده به فرودگاه بندرعباس در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، از بازگشایی این فرودگاه پس از 4 ماه خبر داد.

حملات آمریکا و اسرائیل به ایران؛ فرودگاه بندرعباس پس از 4 ماه بازگشایی شد مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان ایران ضمن رد برخی شایعات درباره آسیب‌های گسترده به فرودگاه بندرعباس در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، از بازگشایی این فرودگاه پس از 4 ماه خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

کاظم توسلی، مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان ایران امروز یکشنبه (۱۴ تیر ۱۴۰۵) در حاشیه استقبال از نخستین پرواز ورودی به فرودگاه بین‌المللی بندرعباس پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از آغاز دوباره خدمات پروازی این فرودگاه خبر داد و گفت: نخستین پرواز با هواپیمای شرکت سپهران از مبدأ مشهد مقدس و با ۶۸ مسافر در فرودگاه بندرعباس به زمین نشست.

به گزارش «ایرنا»، وی افزود: توقف موقت پروازها تنها به منظور حصول اطمینان کامل از ایمنی و امنیت مسافران، خدمه پروازی و کارکنان فرودگاه انجام شده بود و پس از دریافت همه مجوزهای لازم، فعالیت فرودگاه از سر گرفته شد.

توسلی ادامه داد: در صورت رفع محدودیت‌های موجود، از هفته آینده پروازهای برنامه‌ای به مقاصد پرتردد از جمله تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، یزد و تبریز برقرار خواهد شد و با توجه به استقبال مسافران و برنامه‌ریزی شرکت‌های هواپیمایی، تعداد پروازها نیز افزایش می‌یابد.

مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان همچنین درباره پروازهای خارجی گفت: این پروازها نیز پس از اخذ مجوزهای لازم به مقاصد پیشین از سر گرفته خواهد شد تا شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به شرایط عادی بازگردد.

توسلی با رد برخی شایعات درباره آسیب‌های گسترده به فرودگاه بندرعباس تصریح کرد: «در جریان حملات اخیر، به دلیل جایگاه راهبردی فرودگاه بندرعباس، این مجموعه مورد تهاجم دشمن قرار گرفت اما آسیب‌های وارد شده به باند پروازی جزئی بود که با تلاش شبانه‌روزی نیروهای فنی و عملیاتی در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شد.»