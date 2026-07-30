حملات آمریکا به جنوب ایران؛ گزارش‌ها از وقوع چندین انفجار در هرمزگان و خوزستان پس از اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا مبنی بر آغاز موج جدید حملات به اهداف نظامی در ایران، رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در بندرعباس، جزایر ابوموسی، کیش و قشم در استان هرمزگان و همچنین شهر آبادان در استان خوزستان خبر دادند.