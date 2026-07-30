30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
پس از آنکه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از آغاز موج جدید حملات به اهداف نظامی در ایران خبر داد، رسانههای ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق مختلف جنوب این کشور خبر دادند.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، در بندرعباس دو انفجار جداگانه رخ داد.
همچنین در جزایر راهبردی ابوموسی و کیش در محدوده استان هرمزگان نیز صدای انفجار شنیده شد.
رسانههای ایران همچنین از وقوع انفجار در جزیره قشم از سمت تنگه هرمز و در شهر آبادان در استان خوزستان در جنوبغرب ایران خبر دادند.
همزمان سنتکام با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حملات به اهداف نظامی در ایران آغاز شده است.
در این بیانیه آمده است: نیروهای آمریکایی از ساعت 20:00 به وقت محلی حملات علیه ایران را آغاز کردهاند. این حملات، پاسخی قاطع به تلاشهای ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه در روز گذشته است.