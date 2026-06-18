18 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2026
بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در شبکههای اجتماعی، با تمجید از دلا اسپریا، نامزد راست افراطی انتخابات ریاستجمهوری کلمبیا ملقب به «ببر»، را «رهبری قدرتمند، هوشمند و سرسخت» توصیف و برای وی در انتخابات آرزوی موفقیت کرد.
رئیسجمهور آمریکا در این پیام نوشت: «آبلاردو د لا اسپریا، نامزد ریاستجمهوری کلمبیا، همانگونه که من برای آمریکا جنگیدهام، خستگیناپذیر برای کشور و مردمش مبارزه میکند. او بهعنوان رئیسجمهور، کلمبیا را در مسیر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، توسعه تجارت، مقابله با مهاجرت غیرقانونی، مبارزه با جرم و قاچاق مواد مخدر و برقراری نظم و قانون هدایت خواهد کرد».
ترامپ همچنین رقیب او ایوان سپدا از ائتلاف چپگرای حاکم را «مارکسیستی چپگرای افراطی» خواند و تاکید کرد نتیجه این انتخابات برای آینده کلمبیا و روابط این کشور با آمریکا اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: «اگر آبلاردو پیروز شود، به دلیل شایستگی و عشقش به کشورش، از حمایت و قدرت کامل ایالات متحده برخوردار خواهد بود».
ترامپ در پایان از رایدهندگان کلمبیایی خواست در دور دوم انتخابات به دلا اسپریا رای دهند و تصریح کرد: «برای ببر، آبلاردو د لا اسپریا، رای دهید. او هرگز مردم بزرگ کلمبیا را ناامید نخواهد کرد و کشور را به اوج عظمت خواهد رساند».
در انتخابات ریاستجمهوری کلمبیا که 31 مه برگزار شد، هیچیک از نامزدها موفق به کسب بیش از 50 درصد آرا نشدند و انتخابات به دور دوم کشیده شد.
بر اساس نتایج دور نخست، دلا اسپریا با کسب 43.62 درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و ایوان سپدا، نامزد ائتلاف چپگرای «پیمان تاریخی»، با 41.13 درصد آرا دوم شد. این دو نامزد در دور دوم انتخابات که 21 ژوئن برگزار میشود، برای دستیابی به ریاستجمهوری رقابت خواهند کرد.
دلا اسپریا پیشتر در 3 ژوئن از حمایت ترامپ قدردانی کرده و از او بهعنوان شخصیتی «فوقالعاده» یاد کرده بود.
از سوی دیگر، گوستاوو پترو در 11 ژوئن از ترامپ خواسته بود در روند انتخابات کلمبیا مداخله نکند.