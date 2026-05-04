حمایت مجدد از روند صلح آذربایجان و ارمنستان در نشست جامعه سیاسی اروپا

04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
هشتمین نشست «جامعه سیاسی اروپا» با حضور سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیرعضو، به میزبانی ارمنستان در ایروان برگزار شد. این نشست با محور «ساخت آینده: وحدت و ثبات در اروپا» به بررسی مسائل مهم منطقهای و جهانی اختصاص داشت.
در این نشست که در مجموعه کارن دمیرچیان برگزار شد، جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، به نمایندگی از رجب طیب اردوغان حضور یافت.
در جریان نشست، تقویت همکاریها در حوزههایی چون تابآوری دموکراتیک، اتصالپذیری، اقتصاد و امنیت انرژی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تحولات منطقهای و چالشهای جهانی در دستور کار قرار داشت.
رهبران شرکتکننده با تأکید بر حمایت از روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان، بر تداوم این مسیر تأکید کردند. الهام علیاف، رئیس جمهور آذربایجان نیز بهصورت مجازی در این نشست شرکت کرده و همراه با نیکول پاشینیان بر تعهد خود به روند صلح تأکید کرد.
«جامعه سیاسی اروپا» در سال 2022 به ابتکار امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، بهعنوان بستری برای گفتوگو میان کشورهای اروپایی، از جمله کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، تأسیس شد و قرار است نشست بعدی آن در ماه نوامبر در ایرلند برگزار شود.