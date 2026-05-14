Tuğba Altun
14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
ماکسیم پروو، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه و همکاریهای توسعهای بلژیک، در نشست «فروم اقتصادی بلژیک-ترکیه» در آنکارا، بهروزرسانی اتحادیه گمرکی میان ترکیه و اتحادیه اروپا را یک ضرورت اجتنابناپذیر خواند.
وی با اشاره به اینکه توافق فعلی 30 سال پیش طراحی شده، تأکید کرد که مدیریت تجارت مدرن با ابزارهای قدیمی ممکن نیست و بلژیک قاطعانه از گسترش این توافق به بخشهای کشاورزی و خدمات حمایت میکند.
وی همچنین با اشاره به روابط تاریخی ترکیه و بلژیک، از حضور هیئت بزرگ اقتصادی بلژیک در ترکیه بهعنوان نشانه اهمیت آنکارا برای بروکسل یاد کرد و گفت بلژیک خواهان گسترش همکاری با تمامی مناطق ترکیه است.
وزیر امور خارجه بلژیک حجم تجارت میان دو کشور را حدود 12 میلیارد یورو در سال 2025 اعلام کرد و گفت هدف باید دو برابر کردن این رقم باشد.
پروو همچنین خواستار بهروزرسانی توافق سرمایهگذاری میان بلژیک، لوکزامبورگ و ترکیه شد که در سال 1986 امضا شده بود.