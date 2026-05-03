03 مه 2026•بهروزرسانی: 03 مه 2026
غزه/خبرگزاری آنادولو
جنبش حماس در بیانیهای به مناسبت «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد که از اکتبر 2023 تاکنون، 262 خبرنگار در نوار غزه توسط اسرائیل کشته شدهاند.
جنبش حماس اعلام کرد که اسرائیل برای جلوگیری از افشای «جنایات جنگی» در غزه، به کشتن و بازداشت روزنامهنگاران فلسطینی ادامه میدهد و خواستار اقدام فوری جامعه بینالمللی برای حفاظت از اصحاب رسانه شد.
در این بیانیه همچنین آمده است که در همین مدت بیش از 500 خبرنگار زخمی و حدود 50 روزنامهنگار نیز در زندانهای اسرائیل بازداشت شدهاند، اقدامی که نقض آشکار تمامی قوانین و معاهدات بینالمللی است.
حماس در ادامه تاکید کرد این اقدامات نشان میدهد اسرائیل از افشای واقعیتهای مربوط به فلسطین و انتشار گزارشهای مربوط به آن در سطح جهانی هراس دارد.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه آزادی مطبوعات حقی تضمینشده در قوانین و اسناد بینالمللی است، از عدم پیگرد اسرائیل به دلیل نقض این اصول انتقاد شده است.
همچنین اشاره شد که اسرائیل همچنان از ورود رسانههای بینالمللی به نوار غزه جلوگیری میکند.
حماس در پایان از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوقی خواسته است برای توقف این اقدامات، آزادی خبرنگاران بازداشتشده و روشن شدن وضعیت افراد مفقود، فشار لازم را بر اسرائیل وارد کنند و برای پیگرد بینالمللی این جنایات اقدام نمایند.