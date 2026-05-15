استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

حدود 100 شرکت از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان، غذاهای دارای گواهی حلال، پوشاک، لوازم آرایشی و سایر محصولات خود را به نمایش گذاشته‌اند. افغانستان نیز با 30 شرکت تجاری در این نمایشگاه حضور دارد.

مقامات تجاری روسیه اعلام کردند که افغانستان در چهار ماه نخست سال جاری بیش از 30 میلیون دلار محصولات حلال از تاتارستان وارد کرده که این رقم نشان‌دهنده افزایش چشمگیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

یک هیئت از اداره طالبان به سرپرستی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه نیز برای شرکت در مجمع «روسیه-جهان اسلام: کازان‌فروم» به کازان سفر کرده است.

مقامات روس پیش‌تر اعلام کرده بودند که احتمال دارد چندین توافق‌نامه اقتصادی در زمینه‌های تأمین سوخت، محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های افغانستان طی این مجمع امضا شود.

روسیه در سال‌های اخیر به رغم نگرانی‌های امنیتی مداوم و تحریم‌های بین‌المللی علیه طالبان، همکاری‌های اقتصادی خود را با افغانستان گسترش داده است؛ هرچند که به گفته مقامات مسکو، تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان سرعت اجرای برخی پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای را کاهش داده است.