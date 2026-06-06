در جشنواره بین‌المللی فرهنگ ملل در باکو، پایتخت آذربایجان، آثار فرهنگی و هنری ایران نیز به نمایش گذاشته شد.

حضور ایران در جشنواره بین‌المللی فرهنگ ملل در آذربایجان در جشنواره بین‌المللی فرهنگ ملل در باکو، پایتخت آذربایجان، آثار فرهنگی و هنری ایران نیز به نمایش گذاشته شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

در جشنواره بین‌المللی فرهنگ ملل در باکو، پایتخت آذربایجان، آثار فرهنگی و هنری ایران نیز به نمایش گذاشته شد.

به گزارش «ایرنا»، در چهاردهمین جشنواره سالانه بین‌المللی فرهنگ ملل در باکو که از سوی دانشگاه ADA (آکادمی دیپلماتیک جمهوری آذربایجان) و با هدف آشناسازی دانشجویان، دیپلمات‌ها و شهروندان جمهوری آذربایجان با فرهنگ، تمدن و آداب‌ و رسوم کشورهای مختلف برگزار شد، ایران نیز حضور یافت.

بر این اساس، در غرفه ایران، آثاری از صنایع دستی میناکاری، قلم‌زنی، منبت کاری، ترمه، کتب نفیس با مضمون معرفی فرهنگ، آداب و سنن، جاذبه‌های گردشگری، تاریخی، شعر و جلوه‌های هنری ایران در معرض دید مراجعین قرار گرفت. مجتبی دمیرچی‌لو، سفیر ایران در آذربایجان نیز در محل برگزاری جشنواره حضور یافت.