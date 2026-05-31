31 مه 2026•بهروزرسانی: 31 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
حزبالله لبنان اعلام کرد که چندین حمله علیه مواضع نظامی اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی و جنوب لبنان انجام داده است.
در بیانیه حزبالله آمده است که این حملات در واکنش به گسترش اشغالگری ارتش اسرائیل در لبنان و نقض آتشبس صورت گرفته است.
بر اساس این بیانیه، شهرک کریات شمونا سه بار با راکت هدف قرار گرفت و زیرساختهای متعلق به ارتش اسرائیل در این منطقه مورد اصابت قرار گرفت.
همچنین مواضع نظامی شومرا و یاعارا در نوار مرزی اسرائیل با استفاده از پهپاد هدف حمله قرار گرفت.
حزبالله همچنین اعلام کرد که پایگاه مرون، محل فرماندهی عملیات هوایی اسرائیل در شمال این کشور و زیرساختهای نظامی در شهر صفد هدف قرار گرفتهاند.