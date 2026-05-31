حزب‌الله لبنان: حملات موشکی و پهپادی به مواضع نظامی اسرائیل انجام دادیم حزب‌الله لبنان اعلام کرد در پاسخ به گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و نقض آتش‌بس، چندین موضع و زیرساخت نظامی اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی و مناطق مرزی را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.