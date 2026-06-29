29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
حزبالله لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد ارتش اسرائیل همچنان به نقض آتشبس در جنوب لبنان ادامه میدهد و این گروه حق دفاع مشروع و پاسخ به این حملات را برای خود محفوظ میداند.
در این بیانیه آمده است که ارتش اسرائیل روز گذشته در ادامه نقض آتشبس، مناطق مسکونی شهر نبطیه و شهرک میفدون را با جنگندههای خود و یک منطقه باز در شهرک فرون را با پهپاد هدف قرار داده است.
حزبالله همچنین اعلام کرد که در شهرکهای الطیبه و حداثا چندین خانه، و در شهرک مجدل زون نیز شماری از نقاط منفجر شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در شهرکهای برج قلاویه و برعشیت نیز بمبهای صوتی در نزدیکی غیرنظامیان پرتاب و در شهرکهای نبطیه علیا و کفرتبنیت اشیای مشکوکی رها شده است.
حزبالله این اقدامات را «نقض آشکار» توافق آتشبس دانست و تاکید کرد این تخلفات را از نزدیک دنبال میکند.
در این بیانیه تصریح شد که حزبالله حق دفاع مشروع مردم لبنان و پاسخ به این حملات را برای خود محفوظ میداند.