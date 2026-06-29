حزب‌الله لبنان با متهم کردن اسرائیل به ادامه نقض آتش‌بس در جنوب این کشور، اعلام کرد حق دفاع مشروع و پاسخ به این حملات را برای خود محفوظ می‌داند.

حزب‌الله: حق پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل را برای خود محفوظ می‌دانیم حزب‌الله لبنان با متهم کردن اسرائیل به ادامه نقض آتش‌بس در جنوب این کشور، اعلام کرد حق دفاع مشروع و پاسخ به این حملات را برای خود محفوظ می‌داند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش اسرائیل همچنان به نقض آتش‌بس در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و این گروه حق دفاع مشروع و پاسخ به این حملات را برای خود محفوظ می‌داند.

در این بیانیه آمده است که ارتش اسرائیل روز گذشته در ادامه نقض آتش‌بس، مناطق مسکونی شهر نبطیه و شهرک میفدون را با جنگنده‌های خود و یک منطقه باز در شهرک فرون را با پهپاد هدف قرار داده است.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد که در شهرک‌های الطیبه و حداثا چندین خانه، و در شهرک مجدل زون نیز شماری از نقاط منفجر شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در شهرک‌های برج قلاویه و برعشیت نیز بمب‌های صوتی در نزدیکی غیرنظامیان پرتاب و در شهرک‌های نبطیه علیا و کفرتبنیت اشیای مشکوکی رها شده است.

حزب‌الله این اقدامات را «نقض آشکار» توافق آتش‌بس دانست و تاکید کرد این تخلفات را از نزدیک دنبال می‌کند.

در این بیانیه تصریح شد که حزب‌الله حق دفاع مشروع مردم لبنان و پاسخ به این حملات را برای خود محفوظ می‌داند.